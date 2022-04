Focaccine di patate e rosmarino: soffici, fragranti e saporite

Descrizione

Le focaccine di patate e rosmarino sono una sfiziosa variante in formato monoporzione della classica focaccia di patate. Sono così soffici, fragranti e aromatiche, che è una tira l’altra. Potete servirle come antipasto o aperitivo con un tagliare di salumi e formaggi, portarle in tavola insieme al pane e proporle ai più piccoli come spuntino da gustare anche fuori casa.