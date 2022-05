Descrizione

Il burro di arachidi, anche conosciuto con il nome inglese di peanut butter, è tra le creme di frutta secca più diffuse e amate. Impossibile resistere al suo sapore tostato e alla sua incredibile cremosità (senza nulla togliere alla versione crunchy, altrettanto golosa), che la rende perfetta da servire in mille modi diversi: spalmata sul pane, sui toast o sulle fette biscottate, ma anche distribuita sul porridge o sulla frutta fresca. Il burro di arachidi è versatile e conserva tutte le proprietà delle arachidi appena sgusciate: è proteico, ricco di grassi polinsaturi e nutriente, perfetto da gustare anche dopo un allenamento o come snack. Oggi vi spieghiamo come prepararlo in casa senza l’aggiunta di olio.