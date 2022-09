Descrizione

La cachapa con formaggio è una gustosa specialità tipica della cucina venezuelana, che come tanti altri piatti sudamericani viene preparata con il mais dolce. Per ottenere delle ottime cachapas vi consigliamo di utilizzare delle pannocchie di mais fresche, ma se non riuscite a reperirle potete sostituirle con il mais dolce in scatola. Queste sfiziose frittelline dal ripieno filante di mozzarella sono ideali da servire come antipasto o da proporre durante un aperitivo: non perdete l’occasione di provarle!