Ingredienti per calamari fritti

Per preparare i calamari fritti con maionese di lime, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di calamari freschi

250 g di farina di riso

30 ml di succo di lime

2 tuorli d’uovo

1 cucchiaio di senape

Olio per friggere

Sale q.b.

Scorza di lime per guarnire

Preparazione della maionese di lime

Inizia preparando la maionese di lime, che darà un tocco di freschezza ai tuoi calamari. In un bicchiere alto, mescola i tuorli d’uovo, la senape e il succo di lime. Utilizza un mixer a immersione per frullare il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi lentamente l’olio, continuando a frullare, fino a ottenere una maionese densa e omogenea. Aggiusta di sale e metti da parte.

Preparazione dei calamari fritti

Per i calamari, inizia sciacquando i calamari sotto acqua corrente. Separa i ciuffi dai corpi e taglia i corpi ad anelli. Asciuga bene i calamari con carta da cucina per eliminare l’acqua in eccesso. Infarinali con la farina di riso, assicurandoti che siano ben ricoperti. Scalda l’olio in una padella a 180 °C e friggi i calamari pochi alla volta per circa 1 minuto, fino a quando non saranno dorati e croccanti. Scolali su carta assorbente e salali immediatamente.

Servire i calamari fritti

Per servire, disponi i calamari fritti su un piatto da portata e accompagnali con la maionese di lime. Completa il piatto con una spolverata di scorza di lime per un tocco di freschezza in più. Questo antipasto è perfetto per una cena tra amici o per un aperitivo estivo, grazie alla sua croccantezza e al sapore unico della maionese.

Consigli della chef

La chef Isa Mazzocchi, esperta in cucina e collaboratrice per il ricettario del mese, consiglia di utilizzare la farina di riso per una frittura ancora più leggera e croccante. Questo accorgimento è particolarmente utile per chi ha esigenze di limitare il glutine, senza compromettere il gusto. Prova questa ricetta e sorprendi i tuoi ospiti con un antipasto semplice ma delizioso!