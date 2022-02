Come preparare la torta rustica salata: una squisita quiche di pasta sfoglia, farcita con un gustoso mix di patate, pancetta e formaggio.

Come preparare le gustose chiacchiere salate di Carnevale: deliziose frittelle al parmigiano, ideali da gustare come snack o aperitivo.

Come preparare il gustoso e invitante migliaccio salato con ricotta, provola e salame: una sfiziosa variante del classico dolce napoletano di Carnevale.

La ricetta facile e veloce delle tasche di pane: soffici e fragranti pagnottine al latte ripiegate, ideali da farcire e servire come aperitivo.

Come preparare in casa il rustico di pasta frolla alla napoletana: una gustosa crostata salata farcita con ricotta e salame.

Come preparare in pochi minuti i deliziosi biscotti alla maionese: sfiziosi frollini salati ideali da servire come snack durante un aperitivo.