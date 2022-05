Cannoli salati: ricetta stuzzicante e saporita per l’aperitivo

Descrizione

I cannoli salati sono una sfiziosa ricetta ideale da portare in tavola come antipasto o stuzzicante finger food da gustare durante un aperitivo. Si preparano con dell semplicissima pasta sfoglia e possono essere farciti con innumerevoli mousse e creme salate. Noi oggi vi proponiamo dei gustosi cannoli ripieni di crema di ricotta, mortadella e pistacchi, ma potete variare con l’aggiunta di altri formaggi e ingredienti come olive, pomodori secchi e altri salumi.