Un antipasto raffinato per le occasioni speciali

Le capesante con castagne, spinaci e salsa di cachi rappresentano un antipasto elegante e originale, perfetto per inaugurare un menù in occasione di eventi speciali o feste. Questo piatto unisce i sapori autunnali delle castagne e dei cachi con la freschezza del mare, creando un equilibrio di gusti che stupirà i tuoi ospiti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Le capesante devono essere rosolate leggermente in padella e poi cotte in forno per un breve periodo, per mantenere la loro tenerezza. Il purè di castagne, realizzato con castagne e patate lesse, latte e burro, funge da base cremosa su cui adagiare le capesante. Infine, la salsa di cachi, ottenuta frullando e setacciando la polpa dei cachi, aggiunge un tocco dolce e fruttato che completa il piatto.

Passaggi per la preparazione

Inizia sbucciando i cachi e frullando la polpa con un filo d’olio e un pizzico di sale. Passa il composto al setaccio per ottenere una salsa liscia e vellutata. Per il purè, sbuccia le patate e tagliale a fettine, lessale in acqua bollente non salata per circa 20 minuti. Aggiungi le castagne e cuoci per altri 3-5 minuti, quindi scola e passa tutto allo schiacciapatate. Amalgama il purè con latte caldo, burro, sale e pepe fino a ottenere una consistenza cremosa.

Per le capesante, rosolale in una padella con un filo d’olio per un minuto per lato, fino a dorarle. Trasferiscile su una placca foderata di carta da forno e completane la cottura in forno a 180 °C per 3-5 minuti. Quando sei pronto per servire, distribuisci tre ciuffi di purè di castagne in ciascun piatto, adagia sopra una capasanta e decora con foglie di spinacio condite con un filo d’olio. Completa il piatto con la salsa di cachi per un tocco finale di eleganza.

Varianti e suggerimenti

Questo piatto può essere personalizzato in vari modi. Puoi provare a sostituire le castagne con purè di patate dolci per un sapore più intenso o aggiungere spezie come il pepe rosa per un tocco di freschezza. Inoltre, le capesante possono essere abbinate a diverse salse, come una riduzione di vino bianco o una vinaigrette agli agrumi, per variare i sapori. Non dimenticare di abbinare un vino bianco fresco, che esalterà ulteriormente i sapori del piatto.