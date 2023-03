Descrizione

La carbonara di mare senza uova è un’alternativa leggera della tradizionale carbonara viareggina, tradizionalmente preparata con frutti di mare (cozze, vongole, calamari e talvolta gamberi) e tuorli sbattuti. Questa gustosa variante è perfetta sia per chi non ama il sapore delle uova, sia per chi non può consumarle e non vuole rinunciare alla bontà di questo grande classico della cucina toscana.