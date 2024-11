La cecina: un piatto simbolo della Toscana

La cecina è una specialità culinaria tipica della Toscana, conosciuta anche in Liguria come farinata. Questo piatto, a base di farina di ceci, è un esempio perfetto della cucina povera ma ricca di sapore. La sua preparazione è semplice e veloce, ma il risultato è un’esplosione di gusto che conquista chiunque la assaggi. La cecina può essere gustata da sola o accompagnata da vari ingredienti, rendendola un piatto versatile e adatto a ogni occasione.

Ingredienti e preparazione della cecina autunnale

Per preparare la cecina autunnale, si possono utilizzare ingredienti freschi e di stagione. La ricetta prevede l’aggiunta di farina di lenticchie e rosmarino all’impasto di base, creando un mix di sapori unico. Per guarnire, si possono utilizzare gorgonzola, castagne, radicchio, broccolo, cavolo romano e mandarini cinesi. Questa combinazione non solo arricchisce il piatto, ma lo rende anche visivamente accattivante.

Un tocco di creatività: recuperare gli scarti delle verdure

Un aspetto interessante della preparazione della cecina è l’uso degli scarti delle verdure per creare un brodo vegetale. I gambi e le foglie di cavolo romano, broccolo e radicchio possono essere cotti in acqua per ottenere un brodo saporito, perfetto per risotti o per condire la pasta. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma valorizza anche il sapore delle verdure, rendendo il piatto ancora più gustoso.

Abbinamenti e vini consigliati

Per accompagnare la cecina, è consigliabile scegliere vini rossi leggeri, come le Schiave del lago di Caldaro, che si abbinano perfettamente alle castagne. Un’ottima scelta è l’Alte Reben 2019 di Rohregger, un vino morbido e fruttato, ideale per esaltare i sapori del piatto. Con un prezzo di circa 24 euro, è un’ottima opzione per una cena autunnale in compagnia.