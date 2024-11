Il costo della pizza in Italia: un’analisi sorprendente

Quando si parla di pizza e bibita, si potrebbe pensare che le città del Nord Italia, come Milano, siano le più costose. Tuttavia, recenti indagini hanno rivelato che la realtà è ben diversa. Secondo uno studio condotto da Altroconsumo, il costo medio per una serata in pizzeria a Sassari supera quello di molte città settentrionali, con una spesa di 14,11 euro per pizza, bevanda, coperto e servizio. Questo dato sorprendente invita a riflettere su come i prezzi possano variare significativamente da una regione all’altra.

Un confronto tra le città italiane

Analizzando i dati, Sassari si posiziona al primo posto, seguita da Bolzano con una spesa media di 13,90 euro e Milano a 13,50 euro. Altre città come Venezia, Trento e Firenze si trovano anch’esse tra le più care. Questo porta a considerare che il costo della vita e le dinamiche economiche locali influenzano notevolmente i prezzi della ristorazione. D’altra parte, Livorno emerge come la città con il menu pizza e bibita più economico, con una spesa media di soli 8,67 euro, seguita da Pescara e altre città del Sud Italia.

Inflazione e aumento dei prezzi

Non è una novità che mangiare fuori costi sempre di più, e l’inflazione ha avuto un impatto significativo anche sul settore della ristorazione. Secondo l’indagine di Altroconsumo, a settembre 2024, i prezzi sono aumentati in media del 4% rispetto al 2023 e addirittura del 16% rispetto all’estate del 2021. Questo aumento dei costi non riguarda solo la pizza, ma si estende a tutto il settore alimentare, rendendo sempre più difficile per i consumatori trovare opzioni convenienti.

Le sorprese del mercato della pizza

La classifica dei prezzi della pizza in Italia offre spunti interessanti. Mentre Sassari conquista il primo posto, è importante notare che i dati si basano su un’analisi media e non sui picchi estremi. Ciò significa che, sebbene alcune città del Nord possano avere pizzerie di alta gamma con prezzi elevati, il costo medio di una serata in pizzeria è più accessibile in altre regioni. Questo scenario evidenzia come la percezione dei costi possa essere fuorviante e come sia fondamentale considerare il contesto locale.