Descrizione

Siete alla ricerca di una ricetta vegetariana sfiziosa che sappia sorprendere anche i palati più sofisticati? Vi proponiamo il delizioso sformato di radicchio rosso e ricotta in formato monoporzione. Questi cremosi sformatini dal colore vivace e dal sapore intenso sono perfetti da servire durante una cena elegante, sia come antipasto, sia come leggero secondo piatto. Scoprite come prepararli e provateli oggi stesso!