Lo Spirit de Milan è un locale polifunzionale che si trova a Milano, in Via Bovisasca 59, situato nell’ex stabilimento delle Cristallerie Livellara. Inaugurato nel 2014 a seguito di una lunga ristrutturazione durata 4 anni, lo Spirit de Milan è oggi un locale unico nel suo genere: un luogo d’incontro nella periferia di Milano in cui ritrovarsi con gli amici, conoscere persone nuove, mangiare, bere e ballare.

Allo Spirit de Milan si respira un’atmosfera calda, allegra e familiare, complici le grandi tavolate da 16 posti, le luci soffuse che accompagnano la musica dal vivo e i numerosi oggetti vintage che arredano gli ambienti.

Ogni notte dalle 22 lo Spirit de Milan si anima, con serate musicali che spaziano tra i vari generi: cabaret, classici 60-70-80, rock, swing e blues. Il bistrot-ristorante, rinominato Fabbrica de la Sgagnosa, apre dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 23.

La cucina è basata sui grandi classici della cucina lombarda e milanese, ma non mancano le opazioni per chi è vegetariano o vegano. Curiosi di saperne di più? Scoprimo insieme quale menù propone lo Spirit de Milan e quanto si spende mediamente per una cena.

Aperitivo: quanto costa?

Partiamo dall’aperitivo: lo Spirit de Milan propone un menù, Il Baretto, dedicato all’happy hour, con varie opzioni sfiziose. Non solo i classici taglieri, il cui prezzo varia da 15 a 18 euro, ma anche diversi stuzzichini rustici come le polpette di carne fritte, le patate saltate in padella e i quadrotti di polenta taragna fritti, per i quali si spende da 5 a 7 euro.

Nel menù, oltre alle bevande alcoliche e analcoliche, sono presenti anche alcuni dessert, tra cui la torta alle mele, il tiramisù e alcuni gelati, al prezzo di 5 euro.

Menù fisso: opzioni e prezzi

Per scegliere un menù fisso è necessario che la tavolata sia composta da almeno 10 persone:

Il menù Bauscia comprende un tagliere di salumi e formaggi DOP accompagnati da polenta fritta, il classico risotto alla milanese e la cotoletta alla milanese servita con patate saltate. Il prezzo varia da 35 euro (senza vino) a 40 euro (un vino a scelta tra rosso e bianco).

comprende un tagliere di salumi e formaggi DOP accompagnati da polenta fritta, il classico risotto alla milanese e la cotoletta alla milanese servita con patate saltate. Il prezzo varia da (senza vino) a (un vino a scelta tra rosso e bianco). Il menù degustazione include per 28 euro una selezione di 4 antipasti (un tagliere, polpette di carne fritte, patè di ceci e cruditè di stagione, polenta fritta), un primo piatto vegetariano (gnocchi con crema di pomodori arrostiti), e un vino bianco o rosso a scelta.

include per una selezione di 4 antipasti (un tagliere, polpette di carne fritte, patè di ceci e cruditè di stagione, polenta fritta), un primo piatto vegetariano (gnocchi con crema di pomodori arrostiti), e un vino bianco o rosso a scelta. Il menù golos è molto simile al menù Bauscia: l’unica variazione è data dai tortelli artigianali ripieni di ricotta e conditi con burro e salvia, serviti al posto del risotto, e l’aggiunta del tiramisù a fine pasto. Il prezzo è di 50 euro a persona.

Menù alla carta

Il menù alla carta include una ricca varietà di piatti tipici della cucina milanese, con diverse opzioni vegetariane e vegane tra gli antipasti, primi piatti e contorni, e un unico secondo piatto vegano: il polpettone di ceci al profumo di rosmarino con ratatouille di verdure.

La cucina dello Spirit de Milan propone specialità come l’ossobuco con risotto giallo, il vitel tonnè, il polpo con patate e gli spinaci saltati col burro. Il prezzi variano da 15 a 18 euro per gli antipasti, da 10 a 14 euro per i primi e da 10 a 24 euro per i secondi, mentre per un contorno si spendono da 5 a 6 euro.