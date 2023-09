Futomaki fatti in casa: la ricetta giapponese originale

Descrizione

I futomaki sono una tipologia di sushi molto apprezzata dagli estimatori della cucina giapponese, semplice da preparare in casa con l’utilizzo di una stuoietta in bambù. I futomaki sono dei rotolini di riso coperti da uno strato di alga nori, che racchiudono al loro interno un ripieno variabile a base di tonno o salmone, uova di pesce, verdure (carote o cetriolo) e avocado. Scoprite come realizzarli seguendo le nostre semplici indicazioni.