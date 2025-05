Il mondo del sushi e le sue tradizioni

Il sushi giapponese è un’arte culinaria che ha affascinato il mondo intero, ma è anche un campo tradizionalmente dominato dagli uomini. Le credenze che hanno perpetuato questa disparità sono molteplici e risalgono a secoli fa. Tra queste, l’idea che le donne abbiano mani troppo calde per lavorare il pesce o che il trucco possa influenzare il loro senso dell’olfatto. Queste convinzioni, sebbene prive di fondamento, hanno ostacolato l’accesso delle donne a questo prestigioso mestiere. Solo nel 2010, Tokyo ha visto aprire il primo ristorante di sushi gestito da una chef donna, segnando un passo significativo verso l’uguaglianza di genere in questo settore.

Chizuko Kimura: un percorso di sfide e successi

Nel 2025, un altro importante traguardo è stato raggiunto: Chizuko Kimura è diventata la prima sushi chef donna al mondo a ricevere una stella Michelin. La sua storia è un esempio di resilienza e passione. Tutto ha avuto inizio durante la pandemia di Covid-19, quando Chizuko, che lavorava come guida turistica, ha deciso di aiutare il marito, Shunei Kimura, nel suo ristorante. In quel periodo difficile, la coppia ha affrontato insieme la battaglia contro il cancro, e la passione per la cucina giapponese ha cominciato a fiorire in Chizuko.

Un riconoscimento agrodolce

Il ristorante Sushi Shunei ha ricevuto la sua prima stella Michelin nel 2022, un traguardo che ha riempito di orgoglio Shunei. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: solo tre mesi dopo, Shunei è venuto a mancare a causa della malattia. Nonostante il dolore, Chizuko ha deciso di continuare il lavoro del marito, dedicandosi con passione e determinazione al ristorante. Tornando spesso in Giappone per perfezionare le sue abilità, ha dimostrato che la tradizione culinaria può essere rispettata e innovata allo stesso tempo.

Un esempio per le future generazioni

Nel marzo di quest’anno, Sushi Shunei ha recuperato la stella Michelin, rendendo Chizuko Kimura la prima itamae donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Questo successo è stato raggiunto in soli cinque anni di studio e lavoro, un percorso che normalmente richiede almeno un decennio. Chizuko ha dichiarato che se il suo premio può ispirare altre donne, sarà estremamente felice. La sua ambizione non si ferma qui: il suo obiettivo principale è mantenere la stella, puntando a un servizio sempre migliore e a una qualità impeccabile.