Descrizione

Volete preparare una soffice torta per la colazione ma non avete in casa una bilancia da cucina? Provate il delizioso ciambellone sette bicchieri al cacao: un dolce da forno dal profumo rustico e invitante, che piace a grandi e piccini. Se prepara con ingredienti semplici e genuini ed è facilissimo da ricreare anche nella versione senza lattosio.