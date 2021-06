Descrizione

I muffin alle pesche sono dei dolcetti soffici e golosi, ideali da gustare a colazione o come spuntino di metà mattina o pomeriggio. Perfetti da proporre ai bambini in alternativa alle merendine confezionate, questi deliziosi tortini alla frutta sono leggerissimi, senza lattosio e con pochi zuccheri aggiunti. Scoprite subito al ricetta e come prepararli in casa.