Cibo cinese: tendenze e preferenze degli italiani nel 2024

Il fascino della cucina cinese in Italia

La cucina cinese ha sempre esercitato un grande fascino sugli italiani, e i dati recenti di JustEat confermano questa tendenza. In occasione del Capodanno cinese, che ha segnato l’inizio dell’anno del serpente, gli italiani hanno dimostrato una forte preferenza per i piatti tipici della tradizione orientale. Le piattaforme di delivery, come JustEat, si sono rivelate strumenti preziosi per analizzare le abitudini alimentari e le preferenze culinarie degli italiani, rivelando numeri sorprendenti e tendenze in continua evoluzione.

Le preferenze culinarie durante le festività

Durante il periodo del Capodanno cinese, JustEat ha registrato oltre settemila chili di cibo cinese consegnati, con gli involtini primavera che si sono confermati i veri protagonisti delle festività. Con oltre 600 chili ordinati, questo piatto ha dimostrato di essere un must per gli italiani. Al secondo posto si trova il riso alla cantonese, con circa 300 chili, seguito dai ravioli, sia alla griglia che al vapore, che hanno totalizzato circa 630 chili. Questi dati evidenziano non solo la popolarità di piatti tradizionali, ma anche una crescente curiosità verso la cucina cinese autentica.

Un’analisi delle tendenze emergenti

Nonostante la forte domanda di cucina cinese, l’analisi di JustEat suggerisce che molti italiani non siano ancora pienamente consapevoli delle varietà e delle sfumature della cucina orientale. Piatti come il pollo alle mandorle, il pollo in salsa agrodolce e gli spaghetti di soia con verdure hanno raccolto oltre 100 chili di ordini, dimostrando che c’è spazio per una maggiore esplorazione gastronomica. Inoltre, un dato sorprendente è emerso riguardo all’ordine di cucina cinese più grande del 2024, effettuato da un ristorante di Castel San Pietro Terme, che ha ricevuto un ordine da 100 euro per ben 25 piatti, inclusi alcuni piatti meno comuni come il pollo all’ananas e al curry.

Conclusioni sulle abitudini alimentari

In sintesi, la cucina cinese continua a conquistare il palato degli italiani, specialmente durante eventi significativi come il Capodanno cinese. Mentre i piatti tradizionali rimangono i preferiti, c’è un potenziale significativo per l’introduzione di piatti più autentici e vari. Le piattaforme di delivery non solo facilitano l’accesso a questi piatti, ma offrono anche un’opportunità per educare i consumatori sulle ricchezze della cucina cinese, incoraggiando una maggiore curiosità e apertura verso nuove esperienze gastronomiche.