Ingredienti per le cime di rapa saltate

Per preparare questo delizioso contorno, avrai bisogno di:

500 g di cime di rapa

3-4 filetti di acciuga

2-3 taralli

1 spicchio d’aglio

Peperoncino a piacere

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione delle cime di rapa

Iniziamo con la preparazione delle cime di rapa. Prima di tutto, è fondamentale pulire accuratamente le cime di rapa, eliminando le foglie esterne rovinate e i gambi più spessi. Una volta pulite, sciacquale sotto acqua corrente e lessale in acqua bollente salata per circa 3-4 minuti. Questo passaggio è essenziale per mantenere il colore e la croccantezza delle cime di rapa.

Dopo la sbollentatura, scolale e raffreddale immediatamente in acqua fredda per fermare la cottura. In questo modo, le cime di rapa manterranno un bel verde brillante e una consistenza croccante.

Saltare le cime di rapa in padella

In una padella, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva insieme a uno spicchio d’aglio sbucciato e a pezzetti di peperoncino. Quando l’aglio inizia a dorarsi, aggiungi le cime di rapa tagliate a pezzetti. Salta le verdure per 2-3 minuti, mescolando di tanto in tanto. Questo passaggio permette di insaporire le cime di rapa con l’olio aromatizzato all’aglio e al peperoncino.

Nel frattempo, in un’altra padella, sciogli i filetti di acciuga con un filo d’olio. Le acciughe si scioglieranno rapidamente, creando una salsa saporita. A questo punto, sbriciola i taralli e uniscili alla padella con le acciughe, mescolando bene fino a ottenere una granella croccante e saporita.

Servire il piatto

Una volta che le cime di rapa sono ben saltate e insaporite, trasferiscile su un piatto da portata e completa il tutto con le briciole di taralli alle acciughe. Questo contorno è perfetto per accompagnare piatti di carne o pesce, ma può essere gustato anche da solo come piatto vegetariano.

Le cime di rapa saltate con briciole di acciughe rappresentano un vero e proprio viaggio nei sapori della Puglia, una regione ricca di tradizioni culinarie. Prova questa ricetta semplice e veloce e lasciati conquistare dalla bontà di questo piatto!