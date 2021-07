Descrizione

Sembra una classica torta da colazione, ma non lo è: il clafoutis alle pesche è cremoso quanto un budino e si prepara in pochi minuti con una pastella di uova, zucchero, latte e pochissima farina. Se avete pochi minuti a disposizione, ma non volete rinunciare a preparare in casa un dolce genuino per la colazione e la merenda, il clafoutis è l’ideale. Lasciatevi deliziare da questa variante della classica ricetta francese alle ciliegie!