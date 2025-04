Il cambiamento dell’ora e il suo impatto sul corpo

Ogni anno, il cambio dell’ora legale porta con sé una serie di sfide per il nostro organismo. La perdita di un’ora di sonno può influenzare il nostro umore, la nostra energia e, in generale, il nostro benessere. È fondamentale prepararsi adeguatamente a questo cambiamento, e uno dei modi migliori per farlo è attraverso una corretta alimentazione. La nutrizionista Nicoletta Bocchino suggerisce che una dieta equilibrata può aiutare a mitigare gli effetti negativi del cambio dell’ora.

Colazione: il pasto fondamentale

Al mattino, dopo una notte di sonno interrotta, è comune svegliarsi stanchi e assonnati. Per affrontare al meglio la giornata, è consigliabile sostituire i dolci e i biscotti con alimenti più nutrienti. Optare per pane raffermo e tostato, ad esempio, può fornire un rilascio più lento degli zuccheri nel sangue, riducendo il rischio di sbalzi glicemici. Accompagnare il pane con avocado e uovo, ricchi di grassi sani, può contribuire a migliorare l’umore e fornire energia. Non dimenticate una manciata di mandorle, che apportano magnesio, un minerale essenziale per il sistema nervoso.

Pranzo e cena: piatti equilibrati per l’energia

Per il pranzo, piatti come riso integrale con hummus di ceci o pasta con lenticchie sono ideali per contrastare i cali energetici. Questi alimenti forniscono carboidrati complessi, fibre e vitamine del gruppo B, essenziali per il nostro benessere. Aggiungere verdure a foglia verde come verza o bietole può rallentare la digestione degli zuccheri e fornire folati, importanti per il metabolismo. Per la cena, un secondo a base di pesce come branzino o orata, accompagnato da verdure cotte e pane integrale, può aiutare a sentirsi sazi e favorire un sonno migliore. Questo tipo di menù è ricco di vitamina B12 e D, che combattono il malumore e favoriscono la sonnolenza serale.

Snack e dolci: scelte intelligenti

Infine, per affrontare la fame che potrebbe insorgere dopo cena, è possibile optare per un quadratino di cioccolato fondente con almeno l’80% di cacao. Questo snack, grazie al suo basso contenuto di zuccheri, può contribuire a migliorare l’umore senza appesantire. In questo modo, è possibile affrontare il cambio dell’ora con una strategia alimentare mirata, che non solo aiuta a mantenere l’energia, ma anche a migliorare il benessere generale.