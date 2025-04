Italylunch: il fast food italiano che conquista l’Europa

Un’idea innovativa per il cibo italiano all’estero

Il CEO Pier Paolo Ciriello ha lanciato un progetto ambizioso: Italylunch, una catena di fast food dedicata alla cucina italiana, che ha debuttato a Monaco di Baviera lo scorso novembre. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di molti italiani in viaggio, che desiderano gustare piatti tipici senza dover affrontare i costi elevati dei ristoranti di alta classe. Italylunch si propone di offrire un’alternativa valida, con un menu ricco di specialità regionali a prezzi accessibili.

Un menu che celebra la tradizione italiana

Il menu di Italylunch è un vero e proprio viaggio attraverso le regioni italiane. Con ventidue referenze, i clienti possono scegliere tra piatti iconici come l’amatriciana, la cacio e pepe, e i risotti, ma anche specialità meno conosciute come la luganega e fagioli. Ogni pasto è pensato per essere pronto in pochi minuti, con un costo che non supera i 12.90€ per un pasto completo. Inoltre, Italylunch offre la possibilità di creare combo a prezzi vantaggiosi, rendendo l’esperienza culinaria ancora più accessibile.

Efficienza e tecnologia al servizio della cucina

Una delle caratteristiche distintive di Italylunch è l’approccio tecnologico alla preparazione dei piatti. Ciriello ha sviluppato un sistema di produzione che elimina la figura tradizionale dello chef, sostituendola con operatori che assemblano i piatti in modo rapido ed efficiente. Grazie a un centro di ricerca e sviluppo a Bologna e a un centro di stoccaggio a Verona, Italylunch è in grado di servire fino a sessanta menu completi in un’ora con soli due operatori. Questo modello di business punta a massimizzare l’efficienza, rendendo la catena competitiva nel mercato europeo.

Un futuro di espansione e innovazione

Il piano di Ciriello prevede l’apertura di dodici ristoranti in cinque anni, ognuno dedicato a una regione italiana specifica. Il primo ristorante, dedicato al Veneto, è già operativo a Monaco, e il CEO ha grandi ambizioni per il futuro. Italylunch non solo mira a diventare un punto di riferimento per il fast food italiano in Europa, ma sta anche esplorando opportunità di franchising, escludendo però il mercato italiano, dove la tradizione culinaria è ancora molto forte.

Un’esperienza culinaria che va oltre il cibo

Ogni ristorante Italylunch non è solo un luogo dove mangiare, ma anche un punto di informazione turistica. Ogni tovaglietta presenta un QR code che offre dettagli sulle bellezze delle regioni italiane, permettendo ai clienti di prenotare direttamente una vacanza. Questo approccio integrato non solo promuove la cucina italiana, ma valorizza anche il patrimonio culturale del nostro paese.