Alcuni alimenti non sono purtroppo reperibili tutto l’anno ma si può ovviare al problema congelandoli, ecco ad esempio come congelare i piselli freschi.

Come congelare i piselli freschi: consigli utili

Prima di procedere al congelamento bisogna scegliere i baccelli con cura. E’ consigliabile scegliere i baccelli più maturi e freschi e che si presentano con un colore omogeneo. Non devono avere ammaccature, macchie scure o muffa.

I piselli possono essere congelati in due modi, previa bollitura o senza bollitura. La più raccomandata, soprattutto per chi ha bambini, perché consente l’eliminazione di eventuali batteri o germi, anche se un po’ più lunga, è quella che prevede la bollitura. Per comodità le descriviamo tutte e due, così da lasciare libera scelta in merito al procedimento da seguire.

Surgelamento piselli con bollitura

Per prima cosa pulire i piselli privandoli del baccello, metterli in uno scolapasta e lavarli con acqua corrente per un minuto. Sbollentare i piselli per circa 1 minuto e metterli un una ciotola con acqua fredda e ghiaccio, così da fermare la cottura.

Attendere circa 1 minuto prima di scolare i piselli e lasciarli asciugare su carta assorbente. Quando saranno asciutti sistemare i piselli nei sacchetti per alimenti, facendo attenzione a lasciare un po’ di aria, così i piselli avranno lo spazio necessario per la loro naturale “espansione” dovuta alla collocazione in un ambiente freddo.

Questo procedimento consente la conservazione del prodotto per circa 1 anno. Si consiglia di scrivere la data di congelamento.

Surgelamento piselli senza bollitura

In questo caso i piselli non devono essere bolliti. Dopo aver pulito i piselli, privandoli del loro baccello, lavarli con molta attenzione. Dopodiché procedere con l’asciugatura con carta assorbente da cucina e sistemare i piselli su una teglia ampia, facendo attenzione che non si tocchino. Mettere poi la teglia in freezer ed attendere che i piselli siano congelati.

Quando saranno ben congelati, passare i piselli dalla teglia ai sacchetti per alimenti e sistemarli in freezer.

Questo procedimento consente la conservazione del prodotto per circa 5 settimane. Si consiglia di scrivere la data di congelamento.