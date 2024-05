Verona offre una ricca scelta di ristoranti specializzati in piatti di pesce fresco. Scopri i migliori indirizzi per un'esperienza gustosa e autentica.

Per deliziarti con piatti di pesce di alta qualità non serve andare al mare. Anche in città è possibile assaporare prelibatezze marine autentiche, basta conoscere i ristoranti giusti.

Verona, grazie al maestoso fiume Adige che la attraversa e alla vicinanza con il Lago di Garda, conserva un profondo legame con la cucina del pesce. Per questo motivo, la città offre una vasta scelta di ristoranti specializzati in piatti di mare freschi e deliziosi.

Se stai cercando il posto giusto per deliziarti con del buon pesce a Verona, sei nel posto giusto! In questo articolo, esploreremo i migliori indirizzi dove deliziarsi con piatti ittici freschi e deliziosi, immergendoti nella suggestiva cornice della città di Romeo e Giulietta.

I migliori ristoranti di pesce a Verona

Pescheria i Masenini

La Pescheria i Masenini dedica ogni giorno il proprio impegno a portare la freschezza del mare sulle tavole dei veronesi. Situata nella suggestiva Piazzetta Pescheria, che si affaccia sull’Adige, rappresenta uno degli angoli più autentici e affascinanti di Verona.

La cucina del locale si contraddistingue per la qualità tradizionale e la semplicità dei piatti, impreziositi dal tocco creativo dello Chef Michele Montolli. Con maestria, Montolli sa esaltare al massimo materie prime di assoluta qualità e freschezza.

All’interno del locale, la boiserie in legno, i toni caldi delle pareti e il piccolo soppalco si fondono armoniosamente con la modernità della cucina a vista, creando un’atmosfera accogliente e raffinata, che unisce elementi classici e contemporanei.

In sala, Blendi Xhafa accoglie gli ospiti con una selezione di vini interessante e ben assortita, pronto a consigliare e guidare nella scelta dei piatti migliori. Il suo servizio premuroso trasforma ogni pasto in un’esperienza indimenticabile.

Indirizzo: Piazzetta Pescheria, 9

Ristorante MareNostro

Uno dei ristoranti più amati dai veronesi è sicuramente MareNostro, situato vicino a Ponte Pietra e al Teatro Romano. Qui, l’ospitalità è di casa, e i piatti sono un vero e proprio abbraccio di bontà e generosità.

Mare Nostro incarna l’essenza della cucina tradizionale napoletana, abbracciando contemporaneamente le sfide dell’innovazione culinaria per soddisfare gli amanti della buona tavola. Il menu, ampio e ricco di delizie marine, spazia dall’antipasto crudo o caldo fino al secondo piatto, garantendo una varietà di esperienze culinarie da assaporare. Il pesce freschissimo del pescato del giorno diventa protagonista, offrendo agli ospiti una selezione in continua evoluzione.

Tra i piatti più celebrati spiccano le linguine all’astice, condite con pomodorini succulenti, e i freschissimi ricci di mare, appena pescati, veri e propri cavalli di battaglia del ristorante. Da provare!

Indirizzo: Via Giambattista Moschini, 26

L’Oste Scuro

L’Oste Scuro è un punto di riferimento della cucina di mare a Verona. Dal 1998, è il rifugio ideale per una cena intima all’insegna delle prelibatezze marine.

Nel corso degli anni, grazie al costante dialogo con clienti, fornitori e colleghi, si è affermato come il primo ristorante a Verona specializzato esclusivamente in pesce selvaggio, con una selezione di prodotti pregiati come ostriche, caviale, aragoste e astici blu.

La proposta gastronomica, pur rimanendo fedele alle radici della cucina classica di mare, si distingue per la sua personalità unica. Nel menu, accanto alle classiche proposte di mare, si possono scoprire creazioni uniche, come gli spaghetti alla chitarra con triglia, zafferano, cardamomo e acqua di rose, una firma dello chef Simone Lugoboni.

Incoronato come il miglior ristorante di pesce di mare del 2020 secondo Alpe Adria, l’Oste Scuro si distingue per garantire la massima qualità e una varietà straordinaria di pesci. Da non perdere!

Indirizzo: Vicolo San Silvestro, 10

Al Capitan della Cittadella

Nel cuore di Verona il Ristorante Al Capitan racconta il mare coinvolgendo tutti i sensi. Tutto nell’ambiente evoca il fascino del grande blu: i sapori di pesce appena pescato, i profumi mediterranei, le tonalità di blu e azzurri alle pareti, gli arredi di ispirazione marinaresca…

Qui, freschezza e stagionalità sono una filosofia: il pescato proviene dai mercati del Tirreno e dell’Adriatico, le rinomate ostriche dalla Francia e le verdure da coltivatori italiani selezionati con cura. Il risultato di questa scelta è nella preparazione dei piatti, in cui le materie prime diventano le assolute protagoniste di un gusto semplicemente pulito e di abbinamenti raffinati.

Le preparazioni seguono una linea classica, rispettando il ricettario tradizionale della cucina di mare italiana, con piatti iconici come il cappon magro ligure o il cacciucco livornese. Tuttavia, non manca mai un tocco personale, come nel caso della ricciola rosa con riso al rafano, cavolini di Bruxelles e una riduzione di crostacei al curry.

Il ristorante Al Capitan ti attende un’esperienza gastronomica avvolta da eleganza e gusto, dove il mare diventa protagonista nel cuore di Verona.

Indirizzo: Piazza Cittadella, 7/a

Ristorante Vecio Macello

Il Ristorante Vecio Macello sorge sulle sponde dell’Adige, nel cuore pulsante di Verona. Questo locale, specializzato in cucina di pesce, si ispira alla storia vivace della città, prendendo spunto dalle atmosfere dei mercati animati dagli scambi con Venezia

Il menu si distingue per offrire una varietà di sapori unici, sia dal mare che dalla terra. Ogni piatto è un’esperienza culinaria straordinaria: dalla freschezza ineguagliabile dei crudi di pesce alle prelibatezze come il mezzo pacchero con stracotto di manzo e fonduta di Monte Veronese.

Gusta lo sgombro scottato su pan brioches, accompagnato da un’insalatina di stagione o lasciati tentare dagli gnocchetti neri al ragù d’astice. E non dimenticare di assaporare il trancio di ombrina con salsa alle vongole e cavolo nero brasato.

Lasciati conquistare dai sapori autentici e innovativi del Ristorante Vecio Macello.

Indirizzo: Via Macello, 8