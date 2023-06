Come conservare gli spicchi d'aglio sottovuoto per far sì che rimangano freschi a lungo: consigli pratici e trucchetti da tenere a mente.

L’aglio è uno di quegli ingredienti che in cucina non può mai mancare. Grazie al suo sapore intenso e aromatico, può essere utilizzato per condire qualsiasi pietanza: si pensi alla semplicissima pasta aglio, olio e peperoncino, un grande classico della cucina italiana tra i più amati di sempre. L’aglio è apprezzato per il suo sapore, ma anche per le sue proprietà benefiche.

L’aglio può essere conservato facilmente in tantissimi modi diversi, così da averlo sempre a disposizione. Il modo più comune consiste nel riporlo in dispensa, preferibilmente in un luogo asciutto, buio e non troppo caldo, così da evitare che germogli, ma naturalmente esistono tanti altri metodi per conservarlo.

Se conservare l’aglio in frigorifero è altamente sconsigliato, riporlo in freezer è invece possibile, magari se lo si vuole congelare già tritato e pronto all’uso. Un altro metodo comune consiste nel conservarlo sott’olio, in comodi vasetti da tenere in dispensa.

Un metodo di cui non vi abbiamo ancora parlato è il sottovuoto, che consente di mantenere l’aglio fresco e aromatico per molto tempo. In questo articolo, vi diamo alcuni consigli pratici da tenere a mente, nel caso vogliate conservare l’aglio sottovuoto.

Come conservare l’aglio sottovuoto

Per conservare l’aglio nelle buste sottovuoto, seguite i questi passaggi:

Aprite i bulbi e rimuovete gli spicchi d’aglio, dopodiché sbucciateli facendo attenzione a non intaccare la polpa.

facendo attenzione a non intaccare la polpa. Trasferite gli spicchi d’aglio all’interno di una busta per alimenti adatta al sottovuoto , cercando si distribuirli in modo uniforme e distanziandoli tra loro.

, cercando si distribuirli in modo uniforme e distanziandoli tra loro. Aspirate l’aria utilizzando un’apposita macchina per il sottovuoto e sigillatela.

Potete conservare la busta sigillata a temperatura ambiente per diverse settimane.