Descrizione

L’autunno è la stagione ideale per portare in tavola i funghi, sia come contorno, sia in aggiunta a primi piatti, torte salate e antipasti. Benché i funghi champignon siano facilmente reperibili in ogni periodo dell’anno, è tra ottobre e novembre che il loro richiamo diventa irresistibile. Perché non approfittarne per provare qualche nuova ricetta? Vi proponiamo i funghi alla birra, un contorno vegetariano leggero e saporito, ideali da gustare come alternativa ai classici funghi trifolati.