Perché si ingrassa in inverno?

Durante i mesi invernali, molte persone notano un aumento di peso. Questo fenomeno è legato a diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica a immagazzinare grasso per affrontare il freddo. Secondo la biologa nutrizionista Serena Cubisino, i nostri antenati si adattavano alle condizioni climatiche avverse accumulando riserve di energia. Oggi, però, viviamo in ambienti riscaldati e abbiamo accesso a cibo in abbondanza, il che cambia radicalmente le dinamiche del nostro metabolismo.

Inoltre, l’inverno è spesso associato a uno stile di vita più sedentario. Le giornate più corte e il freddo ci spingono a rimanere in casa, dove è più facile cedere alla tentazione di snack calorici e comfort food. Le festività natalizie, con i loro eccessi alimentari, contribuiscono ulteriormente a questo aumento di peso.

Strategie per mantenere il peso

Per evitare di ingrassare durante l’inverno, è fondamentale prestare attenzione alla propria alimentazione. È consigliabile limitare il consumo di cibi altamente calorici e processati, che tendono a essere più presenti nella nostra dieta in questo periodo. La nutrizionista suggerisce di consumare cibi più calorici durante la colazione, quando il nostro corpo è più attivo e brucia più calorie, e di ridurre il consumo di questi alimenti nelle ore serali.

Inoltre, è importante mantenere un’adeguata idratazione. Spesso, in inverno, dimentichiamo di bere a sufficienza, e questo può portare a confondere la sete con la fame. Bere acqua, tè o tisane senza zucchero può aiutare a mantenere il corpo idratato e a controllare l’appetito.

L’importanza dell’attività fisica

Nonostante il freddo, l’attività fisica non dovrebbe mai essere trascurata. Camminare, andare in bicicletta, praticare yoga o fare esercizi in palestra sono tutte attività che possono aiutare a mantenere la massa muscolare e a controllare il peso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Questo non solo aiuta a mantenere il peso, ma previene anche malattie come il diabete e le malattie cardiovascolari.

In sintesi, affrontare l’inverno senza aumentare di peso è possibile seguendo alcune semplici strategie alimentari e mantenendo uno stile di vita attivo. Con un po’ di attenzione e impegno, è possibile godere della stagione fredda senza compromettere la propria salute e forma fisica.