Ingredienti necessari per la marmellata di mirtilli

Per realizzare una deliziosa marmellata di mirtilli, avrai bisogno di pochi ingredienti fondamentali. Ecco cosa ti servirà:

800 g di mirtilli freschi

400 g di zucchero

succo di 1 limone

Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere una marmellata dal sapore autentico e naturale, perfetta per accompagnare i tuoi dolci o da spalmare sul pane.

Il processo di preparazione della marmellata

La preparazione della marmellata di mirtilli è un processo semplice che richiede attenzione ai dettagli. Inizia lavando accuratamente i mirtilli e ponendoli in una ciotola con lo zucchero e il succo di limone. Lascia macerare il tutto per alcune ore, in modo che i mirtilli rilascino i loro succhi e si amalgamino con lo zucchero.

Dopo la macerazione, trasferisci il composto in una pentola e porta a ebollizione. Cuoci a fuoco medio, mescolando frequentemente, fino a quando la marmellata non raggiunge la consistenza desiderata. Questo passaggio è cruciale per ottenere una marmellata densa e vellutata, senza l’uso di gelificanti artificiali.

La sterilizzazione dei barattoli

Un aspetto fondamentale per la conservazione della marmellata è la sterilizzazione dei barattoli. Prima di invasare la marmellata, assicurati di sterilizzare i contenitori in cui la conserverai. Puoi farlo immergendo i barattoli in acqua bollente per circa 10 minuti o utilizzando il forno. Questa operazione garantirà che la tua marmellata si conservi a lungo e in sicurezza.

Una volta che la marmellata è pronta e i barattoli sono sterilizzati, versa il composto caldo nei contenitori, chiudili bene e capovolgili per creare il sottovuoto. Lascia raffreddare completamente prima di riporli in dispensa.

Varianti della marmellata di mirtilli

Se desideri arricchire la tua marmellata di mirtilli, puoi considerare di aggiungere delle mele. Le mele non solo conferiranno una dolcezza extra, ma grazie alla loro pectina naturale, miglioreranno anche la consistenza della marmellata. Per questa variante, utilizza 800 g di mirtilli e 200 g di mele sbucciate e tagliate a dadini.

Dopo aver fatto macerare i mirtilli con zucchero e limone, aggiungi le mele e cuoci seguendo lo stesso procedimento. Le mele si scioglieranno parzialmente, rendendo la marmellata più cremosa e dal sapore delicato. Se preferisci una consistenza più liscia, puoi frullare il composto prima di invasarlo.