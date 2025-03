Il roast-beef: un classico della cucina

Il roast-beef è un piatto iconico che ha trovato la sua strada nella cucina italiana, pur avendo origini inglesi. Questo piatto è caratterizzato da una carne cotta, ma con un cuore rosa e succoso, che lo rende irresistibile per gli amanti della carne. La preparazione del roast-beef richiede attenzione e precisione, poiché è facile incorrere in errori che possono compromettere il risultato finale. In questo articolo, esploreremo come preparare un roast-beef perfetto, utilizzando lo scamone, un taglio di carne più magro e conveniente rispetto alla tradizionale lombata.

Ingredienti e preparazione del roast-beef

Per preparare un roast-beef da 8 porzioni, avrai bisogno di:

1 kg di scamone

2 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

1 rametto di rosmarino

2 spicchi di aglio

Inizia scaldando bene una padella con un filo d’olio e rosolando lo scamone per circa 2 minuti per lato. Questo passaggio è fondamentale per sigillare i succhi all’interno della carne. Successivamente, trasferisci la carne su una teglia rivestita con carta da forno, insaporiscila con olio, sale, pepe, rosmarino e aglio schiacciato. Cuoci in forno a 190 °C per circa 35 minuti. Ricorda di controllare la temperatura interna della carne per assicurarti che sia cotta al punto giusto.

Le radici arrostite: un contorno perfetto

Per accompagnare il roast-beef, le radici arrostite sono un’ottima scelta. Puoi utilizzare carote colorate, pastinaca e rape. Lavale bene e sbuccia le carote e la pastinaca. Taglia le carote a bastoncini e le rape in spicchi. Condisci le verdure con olio, sale, pepe, miele e timo, quindi inforna a 220 °C per 30 minuti. Questo contorno non solo aggiunge colore al piatto, ma offre anche un contrasto di sapori che esalta il roast-beef.

La salsa: il tocco finale

Per completare il piatto, una salsa al timo è l’ideale. Scalda 250 g di acqua e stempera un po’ di estratto di carne, aggiungendo le foglioline di timo e un pizzico di sale. Cuoci per 3-4 minuti, poi unisci burro e farina, mescolando bene. Riporta sulla fiamma e cuoci per altri 3 minuti. Questa salsa ricca e aromatica si sposa perfettamente con il roast-beef e le radici arrostite, rendendo il piatto ancora più gustoso.