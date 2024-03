Vi siete mai chiesti il motivo per cui insieme alle bomboniere vengano regalati anche i confetti? Ebbene, questi piccoli e deliziosi dolcetti, solitamente di pasta di mandorle o cioccolato ricoperti di zucchero, hanno un ruolo molto importante nel contesto di una ricorrenza speciale, come un battesimo o un matrimonio, in quanto rappresentano un simbolo di fortuna e prosperità. In passato era usanza inserire un numero limitato di confetti all’interno di un sacchetto da allegare alla bomboniera, mentre oggi molti scelgono di optare per la cosiddetta confettata, con un angolo adibito alla degustazione e distribuzione di confetti, solitamente riproposti in colori e gusti diversi.

La confettata, diversamente dalle bomboniere classiche, prevede che si regalino a tutti gli ospiti un gran numero di confetti; un gesto sicuramente apprezzato, ma che pone davanti a un immancabile dilemma: come si conservano correttamente i confetti, e soprattutto, quanto a lungo possono durare in dispensa? Scopriamolo insieme.

Come si conservano i confetti

Per conservare i confetti e far sì che durino a lungo, solitamente è sufficiente riporli in un luogo fresco e asciutto della casa, lontano da fonti di calore e di luce che potrebbero deteriorarne sia il ripieno, sia la glassa di zucchero.

La temperatura ideale dovrebbe rimanere compresa tra i 18°C e 22°C. In ogni caso, evitate di riporli in frigorifero: i confetti temono l’umidità, per cui si deteriorerebbero facilmente.

Per quanto riguarda la data di scadenza, tenete conto che solitamente i confetti hanno una durata massima di 2 anni dal confezionamento, ma in estate se le temperature sono molto alte potrebbe essere necessario consumarli rapidamente.

Avete tanti confetti da parte e non sapete come consumarli? Semplice: utilizzateli come delizioso elemento decorativo per torte e dolcetti. Per esempio, potreste preparare dei golosi nidi di cioccolato ripieni di confetti.

