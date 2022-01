Descrizione

I nidi di cioccolato sono dei deliziosi dolcetti che si preparano in pochi minuti con soli due ingredienti: cereali integrali alla crusca e cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Provateli oggi stesso, oppure annotatevi la ricetta e preparateli in primavera: sono ideali da proporre a Pasqua come dessert, con l’aggiunta di confetti o ovetti di cioccolato.