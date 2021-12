Descrizione

I coni di pasta sfoglia farciti sono dei golosi dolcetti facili e veloci da preparare, che potete servire in innumerevoli occasioni e riproporre in diverse varianti. La ricetta che vi presentiamo oggi prevede due ripieni differenti: il primo alla crema pasticcera alla vaniglia, con granella di nocciole per guarnire, il secondo con crema pasticcera al caffè e cioccolato in scaglie.