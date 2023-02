Descrizione

La crescionda alle mele è una tradizionale variante della crescionda spoletina di amaretti e cioccolato: un classico dolce umbro di Carnevale e che in origine si preparava in versione salata con pangrattato, uova e brodo di gallina. Questa deliziosa torta di carnevalesca a base di farina di mais e senza uova è ideale da servire il martedì grasso, accompagnata con altri dolci tradizionali, come le deliziose frittelle di mele.