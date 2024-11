Un evento di solidarietà senza precedenti

La 16a edizione di Convivio, tenutasi alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 7 all’, ha registrato un’affluenza straordinaria di oltre 40.000 visitatori. Questo evento, organizzato da Anlaids Lombardia ETS, ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi per la lotta contro l’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili. Con un totale di 1.800.000 euro raccolti, Convivio 2024 ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nel panorama delle iniziative benefiche italiane.

Un impegno concreto per la ricerca e il supporto

I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati a progetti scientifici e didattici, con l’intento di promuovere il benessere e l’inclusione sociale. Anlaids Lombardia ETS ha dichiarato: “Abbiamo un obiettivo: zero nuovi contagi da HIV. Grazie a Convivio, possiamo continuare a sostenere la ricerca e aiutare chi ne ha bisogno”. Questo impegno è fondamentale per affrontare le nuove emergenze infettivologiche e garantire un futuro migliore per le persone colpite.

Un’ampia partecipazione e un’atmosfera di festa

Convivio non è solo un evento di raccolta fondi, ma anche un’occasione di incontro e condivisione. La Mostra Mercato ha offerto al pubblico la possibilità di acquistare oltre 10.000 prodotti donati da aziende e brand di prestigio, spaziando tra moda, design, bellezza e gastronomia. La generosità del Comune di Milano ha permesso di utilizzare gli spazi della Fabbrica del Vapore, creando un ambiente accogliente e festoso.

La Cena di Gala: un momento di magia e celebrazione

Uno dei momenti clou di Convivio 2024 è stata la Cena di Gala, che ha visto la partecipazione di circa 700 ospiti. La serata, ispirata al tema “La Magia”, ha offerto un’esperienza culinaria indimenticabile, con piatti raffinati e allestimenti scenografici unici. La conduzione di Diego Passoni ha reso l’evento ancora più speciale, con interventi di personalità di spicco che hanno sottolineato l’importanza della causa. Le performance dal vivo hanno aggiunto un tocco di intrattenimento, rendendo la serata memorabile.

Un messaggio di speranza e impegno sociale

Convivio 2024 ha dimostrato che la solidarietà può unire le persone in un obiettivo comune. Ogni partecipazione, ogni acquisto e ogni donazione hanno contribuito a diffondere un messaggio di speranza e impegno sociale. La manifestazione ha saputo coinvolgere non solo i milanesi, ma anche un pubblico più ampio, creando una rete di sostegno per la lotta contro l’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili. Convivio continua a essere un faro di luce nella lotta per la salute e il benessere di tutti.