Le specialità gastronomiche di Sanremo

Sanremo, conosciuta per il suo famoso Festival della Canzone, è anche un vero e proprio paradiso per gli amanti della buona cucina. La città della Riviera di Ponente offre una varietà di piatti tipici che riflettono la tradizione ligure e il suo legame con il mare. Se vi trovate a Sanremo, sia durante il Festival che in altri periodi dell’anno, non potete perdervi queste delizie culinarie.

Focacce e piatti a base di pesce

Iniziamo con un grande classico: la Sardenaira. Questa focaccia ligure è un must per chi visita Sanremo, condita con pomodori, acciughe, capperi e olive. È perfetta per uno spuntino veloce o come antipasto. Un altro piatto da non perdere è lo Stoccafisso brandacujun, un piatto a base di stoccafisso mantecato, servito con patate, olive taggiasche e un filo di olio extravergine d’oliva. Questo piatto è una vera prelibatezza, ideale per iniziare un pasto.

I primi piatti della tradizione ligure

Tra i primi piatti, le Trenette al pesto sono un simbolo della cucina ligure. Questo sugo, preparato con basilico fresco, pinoli e parmigiano, è amato non solo in Liguria ma in tutta Italia. Un’altra specialità sono i Pansoti ripieni di borragine, una pasta fresca che può essere condita con burro e salvia, pesto o sugo di noci. Non dimenticate di assaporare la buridda, una saporita zuppa di pesce che varia a seconda degli ingredienti freschi disponibili, come palombo, cefalo o seppie.

Secondi piatti e dolci tipici

Per quanto riguarda i secondi, il Coniglio alla sanremese è un piatto tradizionale che non può mancare. Preparato con olive taggiasche e aromi come timo e rosmarino, è un piatto ricco di sapore. E per chiudere in dolcezza, i Baci di Sanremo sono un dessert imperdibile: due biscotti di pasta di nocciole farciti con una mousse al cioccolato. Un’altra delizia è la Torta de ciavai, un dolce ricco a base di zabaione e panna montata, perfetto per chi ama i sapori intensi.

Il gambero rosso di Sanremo

Infine, non si può parlare di cucina sanremese senza menzionare il gambero rosso di Sanremo. Questo crostaceo è famoso per il suo sapore delicato e intenso, ed è spesso servito crudo, al sale o appena scottato. È un vero gioiello della pesca ligure, apprezzato da chef e gourmet di tutto il mondo.