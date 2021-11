Descrizione

Le cosce di pollo in umido con patate è una gustosa e invitante alternativa al classico pollo arrosto, ottima da portare in tavola sia a pranzo che a cena. Un classico amatissimo da grandi e piccini, perfetto da servire anche nelle grandi occasioni e gustare rigorosalmente caldo. La ricetta è molto semplice e può essere arricchita a piacere con l’aggiunta di altri ingredienti, come pomodoro e olive.