Costo di una cena da Enrico Bartolini: ristoranti, menù e prezzi

Attuamente, lo chef toscano Enrico Bartolini detiene il maggior di stelle Michelin nel panorama italiano: 12 per l’esattezza, ottenute con i suoi ristoranti presenti in Italia e nel mondo. Classe 1979, cresciuto a Castelmartini in Toscana, Enrico Bartolini è il primo chef al mondo ad aver ottenuto 4 stelle Michelin in prima battuta, grazie alla cucina contemporanea del suo ristorante al Mudec di Milano.

Scopriamo insieme dove si trovano i suoi ristoranti, quali menù degustazione propone e quanto costa mediamente una cena.

Ristoranti di Enrico Bartolini

Enrico Bartolini ad oggi è titolare di 8 ristoranti in Italia, due ristoranti a Hong Kong, il Spiga e il Fiamma, e uno a Dubai, il Roberto’s. Vediamo nel dettaglio quali sono i ristoranti presenti sul territorio italiano e i prezzi dei diversi menù.

Mudec

Il ristorante più rinomato di Enrico Bartolini di trova presso il Museo delle Culture a Milano in via Tortona 56 e apre dal martedì al sabato, sia a pranzo che a cena.

È possibile scegliere tra due menù degustazione: il Best of e il Mudec Experience. Entrambi i menù includono 8 portate e hanno un costo di 350 euro a persona.

In alternativa, è possibile ordinare alla carta 3 piatti a scelta per 240 euro, oppure 4 piatti a 300 euro. La degustazione di vini ha un costo di 250 euro.

Casual

Casual è il ristorante di Enrico Bartolini situato nell’incantevole Città Alta di Bergamo, in via San Vigilio 1, aperto a pranzo e a cena dal mercoledì alla domenica.

Il principale menù degustazione, Sfumature d’Inverno, prevede 10 portate precedute da un Amuse Bouche, al prezzo di 190 euro a persona, a cui è possibile abbinare una degustazione di vini a 150 euro.

In alternativa, è possibile optare per una selezione di 5 portate alla cieca per 160 euro, oppure ordinare alla carta: 2 piatti a 110 euro, oppure 3 piatti a 140 euro.

La Trattoria

Il ristorante La Trattoria si trova nel cuore della Maremma toscana, presso la Tenuta La Badiola, a 7 km da Castiglione della Pescaia.

Apre esclusivamente a cena, da maggio a settembre, tutti i giorni escluso il lunedì.

È possibile scegliere tra due menù degustazione:

100% Brace : 9 portate a base di carne al costo di 210 euro ;

: 9 portate a base di carne al costo di ; Ricordi Conteporanei: 8 portate a base di pesce al costo di 225 euro.

La degustazione di vini ha un costo aggiuntivo di 160 euro, mentre se di vuole ordinare alla carta il prezzo varia da 130 euro per 3 portate, a 150 euro per 4 portate.

Glam

Il ristorante Glam si trova all’interno l’hotel 5 stelle Palazzo Venart, situato in Santa Croce lungo il Canale Grande, e apre tutti i giorni sia a pranzo che a cena.

Il primo menù degustazione, chiamato Arte, orti e laguna, prevede 9 portate al costo di 200 euro, mentre il secondo menù, I Classici del Glam, include 11 portate al costo di 230 euro.

Anche presso il Glam è possibile ordinare alla carta le portate incluse nei menù degustazioni: il prezzo è di 150 euro per un minimo di 3 piatti a scelta.

Locanda del Sant’Uffizio

Locanda del Sant’Uffizio è il ristorante situato nel Monferrato a Cioccaro di Penango in provincia di Asti, all’interno dell’omonimo Relais di lusso. Apre il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena, mentre il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì esclusivamente a cena.

È possibile optare tra due menù degustazione:

Progresso : un menù contemporaneo comprensivo di 6 portate al costo di 160 euro ;

: un menù contemporaneo comprensivo di 6 portate al costo di ; Tradizione: 7 portate ispirate alla cucina piemontese, al prezzo di 125 euro.

Il menù alla carta include una selezione di antipasti (prezzo medio 34 euro), primi piatti (prezzo medio 30 euro) e piatti principali a base di carne (prezzo medio 50 euro).

Poggio Rosso

Il ristorante Poggio Rosso si trova presso Borgo San Felice: un hotel diffuso a 5 stelle situato nel comune Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena. Apre da aprile a novembre tutti i giorni della settimana, esclusivamente a cena.

È possibile scegliere tra Sosta sul Poggio, percorso di degustazione di 5 portate al prezzo di 120 euro, oppure optare per il menù degustazione Sinergie: 9 portate al prezzo di 150 euro a persona.

In alternativa è possibile ordinare alla carta tra una selezione di antipasti, primi piatti e secondi, il cui prezzo varia da 30 a 40 euro.

Anima

Situato presso l’Hotel 4 stelle Milano Verticale in via Rosales 4 e aperto tutti i giorni a cena, il ristorante Anima di Enrico Bartolini propone due raffinati menù degustazione:

Intensità : 8 assaggi a 150 euro, più 100 euro per la degustazione di vini;

: 8 assaggi a 150 euro, più 100 euro per la degustazione di vini; Le mie Certezze: un percorso di 7 portate al costo di 125 euro, più 50 euro per la degustazione di vini.

In alternativa, è possibile ordinare alla carta 3 piatti a scelta a 90 euro, oppure 4 piatti a 110 euro.

Il Fuoco Sacro

Il Fuoco Sacro è il ristorante di Enrico Bartolini situato presso il Petra Segreta Resort & Spa, sulle colline di San Pantaleo.

Aperto tutti i giorni a cena, il ristorante propone due diversi menù degustazione:

Intensamente al Fuoco Sacro : 4 portate al prezzo di 130 euro , più 90 euro per 4 degustazioni di vini;

: 4 portate al prezzo di , più 90 euro per 4 degustazioni di vini; Fuori Campo: 6 assaggi “a mano libera” dello chef, al prezzo di 150 euro, più 120 euro per l’abbinamento di 6 vini.

In alternativa è possibile ordinare alla carta tra una selezione di antipasti, primi piatti, secondi e dolci, il cui prezzo varia da 20 a 55 euro.