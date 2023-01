Descrizione

Non sapete mai cosa preparare a pranzo e cercate un primo piatto che possa piacere a tutta la famiglia, ma che sia al contempo sfizioso e diverso dalla solita pasta al pomodoro? Provate la pasta con panna, prosciutto e piselli: una ricetta gustosissima, irresistibilmente cremosa e facile da preparare, ottima da portare in tavola anche all’ultimo minuto. Non l’avete mai provata? Seguiteci: vi spieghiamo passo dopo passo come prepararla!