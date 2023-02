Visitare Istanbul può essere una vera e propria rivelazione per chi, senza aver mai assaggiato le tante specialità tipiche della cucina turca, scopre per la prima volta i tanti sapori, colori e profumi che contraddistinguono i piatti mediorientali. Per chi ama mangiare speziato, la Turchia ha tanto da offrire: è sufficiente passeggiare per le via di Istanbul per sentire nell’aria il profumo di cibi deliziosi, sapientemente cucinati con l’aggiunta di abbondanti condimenti.

La cucina turca segue il filone di una tradizione gastronomica che accomuna tutto il Medio Oriente e affonda le proprie origini in epoche antiche. Alcune specialità, come il classico simit turco (un pane a forma di ciambella ricoperto di semi di sesamo) risalgono al periodo dell’Impero Ottomano e ancora oggi vengono preparati secondo le antiche usanze.

Se vi piacerebbe visitare Istanbul e volete farvi un’idea di quali siano i prezzi del cibo e quali ristoranti valga la pena provare, proseguite la lettura di questo articolo.

Cosa si mangia a Istanbul?

La prima specialità che in Turchia si trova praticamente ovunque sono i burek: fagottini di pasta sfoglia ripieni di formaggio e talvolta carne, spesso riproposti anche nella variante a forma di cannoncino, i sigara borek.

Rimanendo in tema di street food, vi sarà impossibile rinunciare all’assaggio di un vero kebab turco: ne esistono decine di varianti diverse, a base di carne di agnello, pollo e verdure, tutte da scoprire e provare.

Vi consigliamo di assaggiare anche la tradizionale pide: una sorta di pizza turca di pane lievitato a forma di barchetta, che può essere condita in modo variabile con verdure, formaggi, carne e salsa di pomodoro.

Un’altra imperdibile specialità sono le classiche polpettine turche, le kofte di agnello dal gusto intenso e speziato, ideali da abbinare al classico pane bazlama: una soffice focaccia lievitata che spesso accompagna anche le minestre, come la chorba, una deliziosa zuppa di lenticchie rosse insaporita con numerose spezie.

Infine, l’irrinunciabile dolce: il più famoso è il baklava, un dessert friabile preparato con pasta fillo, sciroppo al miele e granella di frutta secca.

Ristoranti e prezzi

Istanbul è una grande città in cui è possibile mangiare degli ottimi piatti tipici spendendo pochi euro (in alcuni locali si cena con massimo 10 euro) mentre optando per classico ristorante di fascia media, con 20 euro si ordina primo, secondo e dolce. Se invece ci si vuole concedere una cena gourmet in un ristorante di lusso, la spesa si alza notevolmente.

Ecco alcuni dei migliori ristoranti della città: