Descrizione

La pasta con seitan e zucchine è una ricetta vegana ricca di gusto che potete preparare in soli 20 minuti e servire in ogni occasione. È tanto semplice quanto una classica pasta con zucchine, ma l’aggiunta del seiten a cubetti la trasforma in un delizioso piatto unico bilanciato, ricco non solo di carboidrati, ma anche di proteine. Se non vi piace il seiten o volete preparare questa ricetta in versione senza glutine, vi basterà sostiuirlo con del tofu affumicato e utilizzare della pasta di mais.