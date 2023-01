Descrizione

I gamberi marinati e finger lime sono una ricetta raffinata dal sapore fresco e aromatico, perfetta da servire in qualsiasi occasione speciale. I gamberi vengono marinati con olio e succo di limone, cotti alla piastra e serviti con il caviale di finger lime: un agrume originario dell’Australia, che conferisce una nota acidula al piatto. Con pochi ingredienti otterrete un piatto delizioso da poter servire come antipasto o secondo piatto per stupire i vostri ospiti.