Descrizione

Se amate il classico hummus di ceci, non potrete fare a meno di assaggiare anche l’hummus di peperoni, che aggiunge una nota di colore e sapore in più alla ricetta tradizionale. Una vera delizia per occhi e palato, ideale da servire in estate come antipasto o aperitivo, sia con dei crostini, sia con delle verdure crude. Provatelo anche come condimento per la pasta, stemperato con alcuni cucchiai di acqua di cottura.