Descrizione

Vorreste provare a preparare il gelato ma non avete in casa una gelatiera? Nessun problema: con pochi e semplici ingredienti potrete ottenere un gelato così delizioso e cremoso che non potrete più farne a meno. Non ci sono limiti ai gelati che potete preparare a partire da una semplice base di latte condensato e panna, ma se volete iniziare d qualcosa di particolare, il gusto cheesecake è sicuralmente quello più indicato. Il suo sapore leggermente acidulo, le sue note di vaniglia e la sua freschezza vi conquisteranno al primo assaggio!