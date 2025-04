Un piatto raffinato per ogni occasione

Le crêpes al salmone con spinaci e fiori d’aglio selvatico rappresentano una scelta ideale per chi desidera sorprendere i propri ospiti con un piatto elegante e versatile. Perfette come antipasto, secondo piatto o per un brunch domenicale, queste crêpes uniscono la delicatezza della pastella alla ricchezza del salmone affumicato, creando un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio.

Ingredienti freschi per un sapore unico

La ricetta si distingue per l’uso di ingredienti freschi e di alta qualità. Gli spinaci freschi non solo arricchiscono il piatto di colore e sapore, ma apportano anche una nota vegetale che rende le crêpes visivamente accattivanti. L’aggiunta di aglio selvatico come guarnizione conferisce una sfumatura aromatica primaverile, esaltando ulteriormente la freschezza del piatto. La preparazione è semplice e non richiede attrezzature particolari: una padella antiaderente da 12 cm è sufficiente per ottenere crêpes sottili e morbide, pronte per essere farcite.

Preparazione facile e veloce

Per preparare la pastella, basta unire farina, latte, uova e burro, aggiungendo gli spinaci finemente tritati. Questa operazione richiede pochi minuti e consente di ottenere un impasto omogeneo e saporito. Una volta cotte, le crêpes possono essere piegate a triangolo e farcite al momento con fettine di salmone affumicato. Questo piatto è ideale per buffet, aperitivi o cene leggere, perfetto per chi desidera un tocco gourmet nella quotidianità.

Varianti per ogni palato

Per chi cerca una versione più rustica e leggera, è possibile sostituire la farina 00 con farina integrale e utilizzare robiola o formaggio fresco spalmabile al posto del burro nella pastella. Inoltre, gli spinaci possono essere frullati con una parte del latte per ottenere un impasto ancora più omogeneo e colorato. Se si desidera variare il ripieno, si può optare per del trancio di salmone cotto al vapore o al forno, sfilacciato e insaporito con erbe aromatiche e succo di limone.

Un tocco finale di freschezza

Per rendere il piatto ancora più speciale, si consiglia di servire le crêpes con una salsa a base di yogurt greco e aneto. Questa combinazione non solo aggiunge freschezza, ma rende il piatto anche proteico e molto elegante. Con pochi ingredienti e una preparazione rapida, le crêpes al salmone e spinaci si trasformano in un’opzione perfetta per ogni occasione, unendo estetica e bontà in un’unica proposta culinaria.