Essendo la città dell'amore, perchè non trascorrere qui il vostro San Valentino? Per una cena a lume di candela, scegliete i ristoranti più romantici.

Verona è per eccellenza la città più romantica di tutte: la storia di Romeo e Giulietta aleggia per le strade antiche del posto, ricordando i momenti più romantici attraverso statue in onore dell’opera, musei e la casa di Giulietta.

Verona: i ristoranti più romantici per San Valentino

Essendo quindi la città più romantica, perchè non trascorrere qui il vostro San Valentino? Dopo aver visitato la città potrete concedervi una cena a lume di candela nei ristoranti più romantici della città.

Vediamo quali sono!

Il Desco

Ristorante con una stella Michelin, si trova in centro a Verona, quindi molto semplice da raggiungere.

Verrete sicuramente rapiti dalla sua atmosfera molto intima, data dai colori scuri e avvolgenti degli interni e dalla sua eleganza: infatti il ristorante si trova all’interno di un palazzo rinascimentale, prezioso nell’architettura e nei decori.

Osteria la Fontanina

Una sorta di elegante e caldo bistrot parigino, si tratta di uno dei più antichi ristoranti della città, visti i suoi 200 anni di attività.

Al suo interno l’atmosfera è molto elegante, dal sapore bohemien: specchi, oggetti e arredi d’antiquariato, stampe, argenti, e poi ancora candelabri, candele, bottiglie di vino sono tutti oggetti che arricchiscono gli interni.

Antica Amelia Bistrot

Vincitore della trasmissione “4 ristoranti” di Alessandro Borghese, il bistrot è uno dei più romantici della città, grazie agli interni rilassanti dati dalle luci soffuse, dai tavolini piccoli senza tovaglia e dai divanetti dal gusto retrò.

Ristorante Maffei

E’ uno dei ristoranti più suggestivi di Verona: infatti si trova in Piazza delle Erbe, nel palazzo cardinalizio del XVII secolo, che offre uno splendido plateatico con vista sulla Piazza e, all’interno, una cantina tra le più fornite in Italia.

Antica Torretta

Tra il Duomo e il Teatro Romano si trova questo locale, all’interno di un palazzo del 1500, arredato secondo lo stile d’arte povera. Per quando le temperature si alzano è anche disponibile un grazioso ed elegante dehor.

Corte San Mattia

La Corte San Mattia è un tipico agriturismo, che offre una cucina casalinga, all’interno di una vecchia casa colonica, dove l’amore per la cucina si esprime attraverso la ricerca di materie prime sempre fresche e di prodotti di stagione.

Non perdetevi i bigoli con dadolata di zucca al timo, pesto di cavolo nero e granella di salsiccia, il risotto del giorno e il galletto cotto a bassa temperatura,