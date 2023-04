Descrizione

Vi solletica l’idea di preparare un dolce alle fragole fresco e colorato, da gustare a merenda in una piacevole giornata di primavera? Provate il nostro tiramisù alle fragole senza uova: è un dessert leggero, cremoso e invitante, ideale da servire anche in un’occasione speciale. Diversamente dal classico tiramisù alle fragole, questa variante non richiede l’aggiunta delle uova per creare la crema al mascarpone, per cui risulta più leggera. Per una ricetta al 100% senza uova, ricordate di utilizzare dei biscotti adatti, come dei savoiardi vegani o dei biscotti da inzuppo simili.