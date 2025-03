Un dolce per tutti i palati

La crostata vegana al cioccolato è un dessert che conquista tutti, dai più piccoli ai più grandi. Questo dolce non solo soddisfa il palato, ma offre anche i benefici del cioccolato fondente, noto per le sue proprietà salutari. Infatti, il cioccolato fondente è ricco di minerali come zinco, rame, potassio e magnesio, ed è considerato un antidepressivo naturale. Inoltre, contribuisce a proteggere il sistema cardiovascolare e migliora i livelli di colesterolo LDL e trigliceridi.

Ingredienti e preparazione

Preparare la crostata vegana al cioccolato è semplice e veloce. Gli ingredienti principali includono cioccolato fondente, farina di nocciole e latte vegetale. La frolla, realizzata con farina di nocciole e aromatizzata all’arancia, si sposa perfettamente con la crema al cioccolato, creando un equilibrio di sapori e consistenze. Per realizzarla, iniziate preriscaldando il forno a 180°C. Stendete la frolla in uno stampo leggermente imburrato e procedete con la cottura in bianco, utilizzando un foglio di carta forno e pesi per evitare che la frolla si gonfi durante la cottura.

Il tocco finale

Dopo aver cotto la base per circa 30 minuti, preparate la crema al cioccolato mescolando zucchero, amido, latte vegetale e panna vegetale in una ciotola. Continuate a mescolare a fuoco dolce, aggiungendo il cioccolato a pezzi fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Versate la crema nel guscio di pasta e infornate nuovamente per 20 minuti a 170°C. Una volta cotta, lasciate raffreddare la crostata nel forno aperto e poi trasferitela in frigorifero per solidificare la ganache. Prima di servire, potete decorarla con frutta fresca o panna montata per un tocco di eleganza.