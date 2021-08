Descrizione

Volete preparare un antipasto rustico diverso dal solito, senza trascorrere troppo tempo ai fornelli? Optate per le deliziose bruschette con cipolle caramellate e speck: semplicissime da preparare e pronte da portare in tavola in soli 15 minuti. Il sapore aromatico delle cipolle rosse, il profumo del pane abbrustolito e il gusto intenso dello speck: non sorprende che siano così buone e invitanti!