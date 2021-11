Torta cremosa allo yogurt: un dessert leggero e invitante La ricetta facile e veloce della torta cremosa allo yogurt: un dolce senza burro al profumo di vaniglia, dalla consistenza simile a quella di un budino.

Castagne sciroppate: ricetta aromatica e senza liquore Come preparare le castagne sciroppate senza l’aggiunta di liquore: una ricetta autunnale speziata con vaniglia, cannella e chiodi di garofano.

Waffle ripieni di crema: ricetta veloce, golosa e invitante La ricetta facile e veloce dei waffle ripieni di crema di ricotta, panna montata e vaniglia: dei dolcetti ideali da gustare a colazione o a merenda.

Melktert: la ricetta originale della torta al latte sudafricana La ricetta originale della deliziosa melktert: una torta al latte tipica del Sud Africa, preparata con pasta frolla e crema pasticcera.

Mezzelune fritte ripiene al cioccolato: ricetta facile e golosa Come preparare le golose mezzelune fritte ripiene al cioccolato: degli irresistibili dolcetti ideali da gustare caldi come snack o dessert.

Crema al burro al cioccolato: ricetta semplice, golosa e versatile Come preparare in pochi minuti la deliziosa crema al burro al cioccolato: una soffice mousse dolce, ideale per farcire torte e pasticcini.

Torta al semolino con gocce di cioccolato: ricetta semplice e golosa La ricetta semplice e golosa della torta al semolino con gocce di cioccolato: un soffice e invitante dolce casereccio, perfetto per la colazione e la merenda.

Cheesecake ai frutti di bosco: un dessert fresco e invitante La ricetta fresca e golosa della cheesecake ai frutti di bosco: un irresistibile dolce al cucchiaio a base di biscotti secchi, mascarpone e panna.

Pane dolce: ricetta ideale per la colazione e la merenda Come preparare in casa il soffice e delizioso pane dolce: un irresistibile pan brioche al burro, ideale da gustare a colazione o come spuntino.

Muffin alla zucca con ripieno cremoso: dolcetti soffici e invitanti Come preparare in casa i deliziosi muffin alla zucca con ripieno cremoso di cioccolato: dei soffici dolcetti perfetti per la merenda e gli spuntini.