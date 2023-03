Descrizione

Sono tanti i dolci che si possono preparare in occasione della Festa della Donna: tra questi, i soffici e deliziosi cupcake mimosa, ideali da proporre come alternativa alla classica torta mimosa. Si preparano con un semplice impasto aromatizzato alla vaniglia, un delizioso ripieno di crema diplomatica e briciole di muffin per guarnire e creare il caratteristico “effetto mimosa”.