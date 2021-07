Descrizione

Il Danubio al burro è un tradizionale pan brioche, soffice e fragrante, tipico della cucina napoletana, la cui ricetta risale presumibilmente all’epoca borbonica. La preparazione del Danubio in passato era limitata alle festività pasquali, mentre oggi è servito durante tutto l’anno sia come dolce da colazione, sia come spuntino di metà mattina o pomeriggio. Dolce o salato? Oggi vi proponiamo una ricetta base che vi consentirà di abbinarlo facilmente a creme dolci, confetture, ma anche formaggi e altri ingredienti sfiziosi più adatti a un brunch salato o un picnic.